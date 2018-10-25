محمد بن زايد: ملتزمون بالمساعدات الإنسانية لجميع شعوب العالم

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التزام دولة الإمارات بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للمناطق والشعوب المتضررة في مختلف أنحاء العالم انطلاقاً من نهجها الأصيل ومبادئها الثابتة القائمة على قيم العطاء الإنساني وإغاثة المحتاجين.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس في قصر البحر، بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

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محمـد بـن زايـد: ملتزمون بمواصلة تقديم المساعدات للمناطق والشعوب المتضررة