محمد بن زايد يبحث التعاون مع وزير الخزانة الأميركي

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس ستيفن منوتشين وزير الخزانة في الولايات المتحدة الأميركية الصديقة.

وبحث سموه والوزير ستيفن منوتشين - خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر - علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف الجوانب المالية والاقتصادية والاستثمارية وفرص وإمكانات تطويرها المستقبلية.

مكافحة الإرهاب

كما تناولا عددا من المسائل والقضايا التي تهم البلدين خاصة جهودهما المشتركة في مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب.

حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق لوزير الخزانة الأميركي.

سموه ومستشار النمسا يبحثان هاتفياً العلاقات

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسيباستيان كورتز، مستشار جمهورية النمسا الصديقة - خلال اتصال هاتفي أمس - العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات والنمسا وسبل تطويرها في المجالات كافة بما يحقق مصالحهما المشتركة.

كما استعرض الجانبان، خلال الاتصال، آفاق التعاون الثنائي والعمل المشترك في عدد من المجالات والجوانب التي تهم البلدين، وتبادلا وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية وتطورات الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

قرقاش: اهتمام قيادتنا بالتعليم هو الاستثمار الأهم

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الاهتمام الكبير لقيادتنا بقطاع التعليم هو الاستثمار الأهم والأولوية الصحيحة، لافتاً إلى أن تمكين طلبتنا من مهارات العصر ـ كما أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ـ ضروري لقدرتنا التنافسية وتعزيز مسيرة التنمية والاستعداد للمستقبل.

وقال معاليه في تغريدة عبر «تويتر»: «الاهتمام الكبير لقيادتنا بقطاع التعليم هو الاستثمار الأهم والأولوية الصحيحة، تمكين طلبتنا من مهارات العصر، كما أشار الشيخ محمد بن زايد، ضروري لقدرتنا التنافسية وتعزيز مسيرة التنمية والاستعداد للمستقبل». أبوظبي - البيان