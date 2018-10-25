محمـد بـن زايـد: ملتزمون بمواصلة تقديم المساعدات للمناطق والشعوب المتضررة

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التزام دولة الإمارات بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للمناطق والشعوب المتضررة في مختلف أنحاء العالم انطلاقاً من نهجها الأصيل ومبادئها الثابتة القائمة على قيم العطاء الإنساني وإغاثة المحتاجين.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس في قصر البحر، بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ورحّب سموه برئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأشاد بأهمية دور اللجنة الإنساني في مجال تقديم المساعدات والتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية كافة من أجل تحقيق أكبر فائدة ومنفعة ممكنة من المساعدات المقدمة من مختلف الدول والمنظمات.

تعاون

وبحث الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات ممثلة بأذرعها الإنسانية ومؤسساتها المعنية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إضافة إلى استعراض أفضل السبل الكفيلة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفئات والمناطق المتضررة في العالم.

وقال سموه إن الإمارات من خلال مؤسساتها الوطنية الإنسانية والخيرية، ومنها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حريصة على مد يد العون والمساعدة وإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في جميع أنحاء العالم، لافتاً إلى أن سجل الدولة حافل بالمبادرات الإنسانية والخيرية والإغاثية في مختلف مناطق العالم.

من جانبه أشاد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالدور المهم الذي تقوم به دولة الإمارات في ساحات العطاء الإنساني في المنطقة والعالم، وجهودها المتواصلة في مجال تطوير العمل الإنساني والخيري في مختلف الظروف.

وقال إن دولة الإمارات تضطلع بدور فاعل على مستوى المنطقة والعالم في هذا السياق، وتسعى بشكل دائم ومتواصل إلى تعزيز برامج مساعداتها الإنسانية والإغاثية والإنمائية، مشيراً إلى قوافل الإغاثة المستمرة التي تسيّرها الدولة للتخفيف عن المتضررين والمحتاجين في شتى أنحاء العالم.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، والوفد المرافق لرئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر.