محمد بن راشد: دور الإمارات محوري في تحقيق الأهداف الإنمائية العالمية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات ترحب دوماً بالدول الصديقة من أجل بناء شراكات اقتصادية واستثمارية مع هذه الدول، لما فيه مصلحة شعب الإمارات وشعوبها، جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر زعبيل قبل ظهر أمس بويكو بوريسوف رئيس وزراء جمهورية بلغاريا والوفد المرافق له.

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