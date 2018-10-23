محمد بن راشد: الإمارات ترحب بالدول الصديقة لبناء شراكات اقتصادية واستثمارية

المصدر: دبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات ترحب دوماً بالدول الصديقة من أجل بناء شراكات اقتصادية واستثمارية مع هذه الدول، لما فيه مصلحة شعب الإمارات وشعوبها، جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر زعبيل قبل ظهر أمس بويكو بوريسوف رئيس وزراء جمهورية بلغاريا والوفد المرافق له.

وقد رحب سموه بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بالضيف معربا سموه عن ثقته بأن هذه الزيارة الأولى لرئيس وزراء بلغاريا لدولة الإمارات ستسفر عن إقامة روابط قوية بين البلدين والشعبين الصديقين، وتعزز توجهات البلدين لبناء جسور جديدة للتواصل على مختلف الصعد.

وإلى ذلك أعرب رئيس وزراء بلغاريا عن أمله في جذب الاستثمارات من دولة الإمارات إلى بلاده، مركزاً على قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والسياحة.

حيث قدم إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، شرحا حول مقومات الاستثمار في بلاده، لا سيما في قطاعي السياحة والزراعة والأمن الغذائي ومجالات أخرى يمكن الاستفادة منها في إقامة شراكة استثمارية تعود بالخير والنفع على البلدين الصديقين.

كما وجه رئيس وزراء بلغاريا دعوة إلى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لزيارة صوفيا وقبلها سموه شاكراً.

ويذكر أن التجارة البينية بين دولة الإمارات وبلغاريا زادت بنسبة ما يزيد على 8% في الفترة الأخيرة، وهناك رحلات جوية منتظمة بين دبي وصوفيا بواسطة فلاي دبي التي تسهم في تشجيع السياحة بين البلدين وتزيد من تقارب الشعبين الثقافي والتجاري وما إلى ذلك.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.

ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف.

ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وعبدالوهاب ناصر حسن النجار سفير الدولة لدى جمهورية بلغاريا، وبوجدان كولاروف سفير جمهورية بلغاريا لدى الدولة.