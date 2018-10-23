محمد بن راشد يستعرض مع مسؤولة أممية أعمال منتدى الأمم المتحدة للبيانات 2018

المصدر: دبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بمدينة جميرا في دبي، ظهر أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمينة محمد نائبة أمين عام هيئة الأمم المتحدة.

واستعرض سموه والمسؤولة الأممية جدول أعمال منتدى الأمم المتحدة للبيانات 2018 الذي انطلق في دورته الثانية أمس بمدينة دبي ويستمر حتى غدٍ، وذلك بمشاركة نحو 500 خبير من 120 دولة متخصصين في مجال البيانات والإحصاء على مستوى العالم بما فيها دولة الإمارات.

ورحَّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بضيوف الدولة، وتمنى للمنتدى الذي تنظمه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بالتعاون مع الأمم المتحدة النجاح والوصول إلى نتائج علمية وإيجابية في مجال توظيف التكنولوجيا الذكية في قطاع الإحصاء والبيانات لتستفيد منها الدول المعنية في تطوير أدائها الحكومي والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في هذه الدول خاصة دول العالم الثالث.

من جهتها أعربت أمينة محمد عن سعادتها وفريق الأمم المتحدة باختيار مدينة دبي لاستضافة هذا التجمع العالمي المُهم في دورته الثانية بعد مدينة «كيب تاون» في جنوب إفريقيا، حيث عقدت الدورة الأولى للمنتدى.

وتوجَّهت نائبة أمين عام الأمم المتحدة بالشكر والتحية إلى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على التسهيلات والدعم اللوجستي الذي وفرته دولة الإمارات ودبي للمشاركين وضيوف المنتدى، مشيرة إلى كرم الضيافة العربية وقيم التسامح والمساواة التي يتميز بها مجتمع الإمارات كمجتمع مثاليّ لتنوع الثقافات والأعراق.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وعبدالله لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.