محمد بن زايد: نثق بالشباب ونحفزهم للمضيّ بالإمارات إلى فضاء المجد

المصدر: أبوظبي ــ وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ثقته بدور شباب الإمارات الطموح والإيمان بقدراتهم وإمكاناتهم في صناعة حاضر ومستقبل البلاد، وقال سموه: «نسعى دائماً إلى تأهيلهم وتحفيزهم وتمكينهم لاستلام راية الوطن والمضي بها إلى فضاء المجد ترفرف في مختلف الميادين».

جاء ذلك خلال حضور سموه جانباً من فعاليات الدورة الثانية لمجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل التي تعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض وتستمر يومين.

وقال سموه على تويتر بالمناسبة: «المجتمعات الناجحة هي التي يكثر فيها المبادرون والمبدعون والملهمون، والإمارات بفضل الله زاخرة بهذه النماذج التي ستقود مسيرة الخير والتميز والريادة في المرحلة القادمة». وحضر سموه الجلسات التي قدمها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية - أبوظبي، ومحمد العبار رئيس شركة إعمار العقارية.

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