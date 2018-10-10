محمد بن زايد بين الشباب.. تواضع وقيادة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس، صوراً وفيديو لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يظهر فيه سموه وهو جالس بين حضور مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل في دورته الثانية، وتفاجأ مقدم الجلسة بحضوره، بعد رؤية سموه على إحدى شاشات التغطية في القاعة.

وأعرب رواد التواصل الاجتماعي عن فخرهم واعتزازهم بتواضع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مشيدين بنجاحات مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل ودوره الكبير في تطوير وتحفيز شباب الوطن لصناعة المستقبل وتحقيق الريادة.