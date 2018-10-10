محمد بن زايد: نؤمـن بقـدرات شبابـنا في صناعة حاضر ومســتقبل الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الثقة بدور شباب الإمارات الطموح والإيمان بقدراتهم وإمكاناتهم في صناعة حاضر ومستقبل البلاد.

وقال سموه خلال حضوره جانباً من فعاليات الدورة الثانية لـ«مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل» التي عقدت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، واستمرت يومين: «نثق بدور شباب الإمارات الطموح ونؤمن بقدراتهم وإمكاناتهم في صناعة حاضر ومستقبل البلاد، ونسعى دائماً إلى تأهيلهم وتحفيزهم وتمكينهم لاستلام راية الوطن والمضي بها إلى فضاء المجد ترفرف في مختلف الميادين».

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن سعادته بمشاركة هذه النخبة من شباب الوطن بالمجلس، وفخره بالإقبال المتميز الذي حظي به «مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل».

والذي يؤكد حرص شباب الإمارات واهتمامهم بتشكيل أفكارهم ورؤاهم الطموحة لمستقبلهم والاستعداد له من خلال الاستفادة من تجارب الآخرين وتسلحهم بالفكر والمعرفة والعلوم التي تمكنهم من الانخراط في مختلف مواقع العمل الوطني وتحمل مسؤولية القيادة في المستقبل.

ودعا سموه الشباب إلى العمل بجد وإخلاص وعزم لتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم فهم صناع المستقبل وقادته وأمله الذين نتطلع من خلالهم إلى مستقبل مزدهر.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لكل المشاركين في «مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل» الذين رفدوا أفكار الشباب من معين معارفهم ورصيد خبراتهم وتجاربهم وقصص نجاحهم.

وعبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن سروره برؤية الوجوه الشابة المشعة بالأمل والطموح والتحدي في مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل.

وقال سموه في تدوينة عبر حساب «تويتر» الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «سرني اليوم رؤية الوجوه الشابة المشعة بالأمل والطموح والتحدي في «مجلس أجيال المستقبل»، المجتمعات الناجحة هي التي يكثر فيها المبادرون والمبدعون والملهمون.. والإمارات بفضل الله زاخرة بهذه النماذج التي ستقود مسيرة الخير والتميز والريادة في المرحلة القادمة».

وحضر سموه الجلسات التي قدمها - كل على حدة - الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وخلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية - أبوظبي، ومحمد العبار رئيس شركة إعمار العقارية، والذين طرحوا خلال الجلسات العديد من التجارب في القيادة والإدارة والقيم التي تعين على النجاح والإبداع والتميز.

مشيرين إلى القائد المؤسس والملهم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي منح الثقة لأبناء الإمارات، وألهمهم حب العمل والإخلاص للوطن وهو ما أثمر المكانة الرفيعة التي وصلت إليها دولة الإمارات على الصعد كافة.

كما قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بجولة في المعرض المصاحب لمجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل، رافقه خلالها محمد خليفة النعيمي مدير مكتب شؤون التعليم بديوان ولي عهد أبوظبي رئيس اللجنة المنظمة للمجلس، وشملت جناح «الصندوق الضوئي» الذي يتضمن معلومات وبيانات حول الصحة والزراعة والذكاء الاصطناعي.

كما زار سموه جناح «تحدي صناع السياسات» الذي يهدف إلى بث روح العمل وتمكين الشباب لمواجهة التحديات، وكذلك جناح الرياضة والتقى عدداً من الرياضيين أصحاب الهمم.

ويجمع المجلس - الذي ينظمه مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - أكثر من 3500 طالب وطالبة مع كبار المسؤولين المحليين والمفكرين البارزين تحت شعار «قادة اليوم يلتقون بقادة الغد».

وذلك خلال أكثر من 300 جلسة وورشة عمل وست منصات تفاعلية في مجالات العلوم والتكنولوجيا وريادة الأعمال والقيادة والتنمية والرياضة واللياقة البدنية والثقافة والإعلام.

وحضر فعاليات المجلس في اليوم الثاني والختامي للدورة الثانية سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح.