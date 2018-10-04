حمدان بن محمد: هدفنا أن تكون دبي الأكثر زيارة في العالم

المصدر: دبي - وام

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي: «إننا وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سنحقق هدفنا بأن تكون دبي المدينة الأكثر زيارة في العالم.

وذلك من خلال تبني مجموعة من الخطط والمبادرات التنموية الطموحة والمشروعات النوعية التي شكّلت ركيزة قوية لترسيخ ريادة دبي كوجهة سياحية مفضلة للملايين حول العالم». مشدداً سموه على دور قطاع السياحة كمصدر اقتصادي حيوي يرفد الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وركيزة أساسية في مسيرتها التنموية وتنوعها الاقتصادي.