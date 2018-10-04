حمدان بن محمد: رؤية محمد بن راشد الوصول للمتعاملين في مواقعهم

المصدر: دبي - وام

دشن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في منطقة لامير في جميرا بدبي، مركز الشرطة الذكي «sps» التابع لشرطة دبي، والذي يعد المركز الذكي الثاني بعد تدشين الأول في منطقة «سيتي ووك» في دبي سبتمبر العام المنصرم، وهو الأول من نوعه على مستوى المنطقة بل والعالم، وأكد سموه أن مركز الشرطة الذكي يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالوصول للمتعاملين مع حكومة دبي في مواقعهم وإنجاز المعاملات بأقصى سرعة، وتبني التطور والابتكار في سبيل إسعاد المواطن والمقيم والزائر لبلادنا.

واستمع سموه من اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومساعديه إلى شرح مفصل حول آلية عمل المركز والخدمات الذكية التي يقدمها للجمهور دون أي تدخل بشري.

وذكر اللواء المري في سياق الشرح الذي قدمه أمام سمو ولي عهد دبي ومرافقيه، أن المركز يوفر 27 خدمة رئيسية لطالبيها على مدار 24 ساعة، وذلك في مجال الخدمات الجنائية والتي من بينها المرورية والشهادات والتصاريح وما إلى ذلك إلى جانب 33 خدمة فرعية.

ومن الخدمات الذكية التي يقدمها المركز: «الشكاوى العمالية وأمن المساكن وجرائم الاتجار بالبشر ودعم ضحايا العنف البشري ودفع مخالفات وكافة المعاملات ذات الصلة بتعامل الجمهور مع الشرطة التي لا تحتاج إلى الذهاب إلى مراكز الشرطة التقليدية».

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عقب زيارته للمركز التي رافقه فيها عبد الله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي في دبي، عن سعادته بهذا التطور المذهل الذي تحققه قيادة شرطة دبي على أكثر من صعيد، والتي تهدف في مجملها إلى إسعاد الناس خاصة المتعاملين معها وتوفير الوقت والجهد على المتعامل والتسهيل عليه في إنجاز معاملاته بزمن قياسي ودون عناء أو طول انتظار.

تميز

وهنأ سموه القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بقائدها ومساعديه وضباطها وأفرادها على ما يحققونه من إنجازات حضارية تضاهي في تقنيتها ومستواها إنجازات قيادات شرطية عالمية، خاصة في مجال كشف الجرائم بما فيها المخدرات وأمن المجتمع وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وغيرها من الإنجازات العظيمة التي تبعث في النفس الراحة والاطمئنان والفخر. وقال سموه: «بارك الله فيكم وبجهودكم يا شباب الوطن، وعلى بركة الله سيروا من أجل تحقيق المزيد من التطور والابتكار وخدمة الناس والوطن وإسعاد المواطن وجميع أفراد المجتمع».

وقال سموه، في تغريدات نشرها في حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «دشنا اليوم مركز الشرطة الذكي في منطقة لامير، وهو المركز الثاني من شرطة دبي الذي يُقدم 60 خدمة رئيسية وفرعية على مدار الساعة بدون أي تدخل بشري. هذا المركز الجديد يعتبر إضافة للريادة العالمية التي سجلتها شرطة دبي في تقديم خدمات ذكية وفق أحدث التقنيات عبر مركز الشرطة الذكي».