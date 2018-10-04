حمدان بن محمد يزور معرض «50 عاماً من المشاركة إلى الاستضافة»

المصدر: دبي - البيان

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي معرض «خمسون عاماً، من المشاركة إلى الاستضافة» المقام في بوليفارد أبراج الإمارات.

ويسلِّط المعرض الضوء على التاريخ الحافل لمشاركة الإمارات في معارض إكسبو الدولية منذ عام 1970، وهو العام الذي ترأّس فيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أول مشاركة إماراتية في معارض إكسبو وتحديداً في دورته التي عقدت في أوساكا باليابان بصفة سموه ولياً لعهد أبوظبي آنذاك.

حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد خلال جولة في المعرض

واطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس اللجنة العليا لـ «إكسبو 2020 دبي»، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، على مكونات المعرض الذي يبرز رحلة امتدت لنحو نصف قرن من المشاركة الإماراتية في معارض إكسبو الدولية، وتحديداً منذ مشاركة إمارة أبوظبي في إكسبو أوساكا قبيل تـأسيس دولة الاتحاد، وصولاً إلى اللحظة التاريخية التي جاءت في العام 2013 مع فوز الإمارات باستضافة «إكسبو 2020» في دبي، وانتهاء بمشاركة الدولة في آخر معارض إكسبو الدولية حتى الآن، والذي أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية في العام 2015.

ولي عهد دبي خلال التوقيع بسجل المعرض

وأبدى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إعجابه بفكرة المعرض التي تؤرخ للمشاركة الإماراتية في هذا الحدث المهم، الذي يعد الأكبر والأعرق من نوعه على مستوى العالم، بما يمهد له من انطلاق الأفكار المبتكرة، وبما يمثله من فرصة متميزة للقاء المبدعين وأصحاب التجارب التي تخدم الإنسان في كل مكان وتسهم في تطوير حياته إلى الأفضل، تأكيداً على حرص الإمارات على تشجيع حوار عالمي هادف يمكن من خلاله استحداث أفكار وابتكارات تدعم التنمية الإنسانية المستندة إلى أساس راسخ من الاستدامة، وتعين على التغلب على مختلف التحديات بحلول عملية وفعّالة.

ومن المقرر أن ينطلق معرض «خمسون عاماً، من المشاركة إلى الاستضافة» في جولة تجوب مختلف أنحاء الدولة اعتباراً من اليوم وحتى موعد انطلاق إكسبو دبي في 20 أكتوبر 2020.

حمدان بن محمد مطلعاً على جانب من المعرض

ويجسّد المعرض بصيرة وعزيمة الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، لوضع اسم الإمارات على خريطة الوجهات العالمية الرائدة منذ 50 عاماً، في حين يبرز المعرض حرص الإمارات ومنذ وقت مبكر على بناء جسور التفاهم والتعاون الثقافي على المستوى الدولي.

وتنطلق فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، وهي أول نسخة تستضيفها منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا من معارض إكسبو الدولية، من 20 أكتوبر 2020 حتى 10 أبريل 2021، ومن المنتظر أن يستقطب المعرض أكثر من 25 مليون زائر، يتوقع أن يأتي 70% منهم من خارج الدولة، وهي أعلى نسبة من الزوار الدوليين في تاريخ معارض إكسبو الممتدة على مدار 167 عاماً.

حمدان بن محمد يطلع على صور لمشاركة الإمارات في «إكسبو هانوفر»

مكتوم بن محمد يستمع لشرح عن المعرض بحضور سلطان المنصوري وهلال المري

مستجدات

سيضم إكسبو 2020 دبي مجموعة واسعة من المستجدات التي تظهر لأول مرة على الإطلاق في تاريخ معارض إكسبو الدولية، منها تخصيص جناح منفرد لكل من الدول المشاركة، والعمل على ترك بصمة إيجابية على المجتمعات المحلية في أنحاء العالم من خلال برنامج «إكسبو لايف» للابتكار والشراكة الذي تصل مخصصاته إلى 100 مليون دولار، علاوة على العديد من فرص النمو والتفاعل والتطور التي يتيحها إكسبو 2020 دبي أمام الشباب.