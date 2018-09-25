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محمد بن زايد: علاقاتنا راسخة مع البحرين

ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES - September 24, 2018: HH Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces (R), receives HRH Prince Salman Bin Hamad Bin Isa Al Khalifah Crown Prince and First Deputy Supreme Commander of Bahrain (L), during a Sea Palace barza. ( Hamad Al Kaabi / Crown Prince Court - Abu Dhabi ) ó

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» على تعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك مع مملكة البحرين الشقيقة بما يلبي تطلعات شعبيهما الشقيقين ويحقق مصالحهما المشتركة.

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