محمد بن زايد: علاقاتنا راسخة مع البحرين

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» على تعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك مع مملكة البحرين الشقيقة بما يلبي تطلعات شعبيهما الشقيقين ويحقق مصالحهما المشتركة.

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