محمد بن زايد: الشعر موروث أصيل لإبراز الهوية وتعزيز الوعي الثقافي

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، عدداً من الشعراء المشاركين في «ملتقى الإمارات للشعر»، يرافقهم فارس خلف المزروعي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج التراثية والثقافية في أبوظبي.

وأكّد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء الذي جرى بمجلس قصر البحر في أبوظبي، أهمية تعزيز مكانة الشعر والأدب؛ كونهما موروثاً عربياً أصيلاً بجانب صقل مواهب الشباب العربي لرفد المشهدين الثقافي والأدبي بالإبداعات الشعرية.

وقال سموه: إن للشعر دوراً مهماً في ترسيخ القيم العربية والإنسانية الأصيلة التي يتحلى بها مجتمع الإمارات، إضافةً إلى دوره في إبراز الهوية الوطنية ونقل ونشر المعرفة وتعزيز الوعي الثقافي في المجتمع.

من جانبهم، أعرب الشعراء عن سعادتهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فيما ألقى عدد منهم أبياتاً شعرية، معبّرين عمّا يكنونه من حب ووفاء وإخلاص لدولة الإمارات وقيادتها وشعبها، ومثمّنين ما تبذله القيادة الرشيدة في سبيل رِفعة الوطن وتقدمه.