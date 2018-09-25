محمد بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة حريصة على تعزيز التعاون مع البحرين

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» على تعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك مع مملكة البحرين الشقيقة بما يلبي تطلعات شعبيهما الشقيقين ويحقق مصالحهما المشتركة.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة.

ورحب سموه خلال اللقاء ــ الذي جرى في قصر البحر ــ بالأمير سلمان بن حمد.. مؤكداً عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط دولة الإمارات ومملكة البحرين على الأصعدة كافة.

وبحث الجانبان العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والتي ترتكز على دعائم قوية من التفاهم والتعاون والعمل المشترك.. واستعرضا مجمل القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين إضافة إلى المستجدات والأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على أمن شعوبها واستقرارها وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

ونقل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة - خلال اللقاء - تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.. إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. وتمنياته لسموهما موفور الصحة والسعادة ولدولة الإمارات مزيدا من التقدم والرخاء.

فيما حمّل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. ولي عهد البحرين تحياته إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة وتمنياته له موفور الصحة والعافية وللبحرين وشعبها الشقيق كل خير وتقدم وازدهار.

وأكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة متانة العلاقات الأخوية التاريخية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات وحرص قيادتي البلدين على مواصلة ترسيخها بما يجسد عمق هذه الروابط الوطيدة.

وأشاد بدور دولة الإمارات ومواقفها الداعمة للأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.. معربا عن شكر مملكة البحرين وتقديرها دعم دولة الإمارات المتواصل ومواقفها المشرفة إلى جانب المملكة في مختلف المراحل ما يجسد التواصل الأخوي الوثيق بين البلدين الشقيقين والحرص المشترك على تعزيز التكامل والترابط والالتزام بوحدة المصير المشترك.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية.

والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس في مجلس قصر البحر، راديك فوندراشيك رئيس مجلس النواب في جمهورية التشيك بمناسبة زيارته إلى الدولة، وذلك بحضور معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي.