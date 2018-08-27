حجاج الإمارات يواصلون التوافد عبر مطارات الدولة

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ مصطفى خليفة

واصلت أمس الرحلات الجوية القادمة من الأراضي المقدسة نقل حجاج الإمارات إلى مطارات الدولة بعد أداء فريضة الحج.

واستقبل مطار أبوظبي الدولي 8 رحلات قادمة من جدة والرياض، تقل حوالي 950 حاجاً من حجاج الدولة والبالغ عددهم 6228 حاجاً هذا العام. ومن المقرر وصول البعثة الرسمية للحج يوم غد إلى مطار أبوظبي الدولي بكامل أعضائها ولجانها.

ووفق تأكيدات الحجاج القادمين فقد أدى الحجاج مناسكهم على أفضل وجه خلال هذا الموسم وحظوا بمتابعة ذات مستوى عال من قبل البعثة الرسمية للحج وحملات الحج والعمرة والسلطات السعودية وتوفير أقصى درجات الراحة والأمان للجميع في المشاعر المقدسة في مكة والمدينة ومنى وعرفة.

ورفع الحجاج أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة على الدعم الكبير الذي حظوا به من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات على متابعة أمور الحجاج في الأراضي المقدسة أولاً بأول والتزام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وحملات الحج والعمرة بتقديم أفضل الخدمات والوقوف على احتياجات الحجاج منذ مغادرتهم وحتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

وأثنوا على جهود المملكة العربية السعودية ووزارة الحج والعمرة خاصة فيما يتعلق بحسن التنظيم والاستعداد والاستضافة، وبذل الجهود الكبيرة للتيسير على الحجاج في جميع مراحل الحج والسهر على راحة الحجيج وتلبية كافة متطلباتهم.

خدمات

وصل عصر أمس إلى مطار أبوظبي الدولي الفوج الأول لمبتعثي «برنامج زايد للحج 2018» التابع لمؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية قادمين من الأراضي المقدسة بعد أداء شعائر الحج بحضور محمد القبيسي مدير إدارة المشاريع والبرامج الخيرية والإنسانية بالمؤسسة ومشرف الحملة.

وكانت المؤسسة خصصت 4 رحلات تابعة لشركة الاتحاد للطيران لنقل حجاج «برنامج زايد للحج» بالتنسيق مع 40 حملة معتمدة للحج والعمرة والتي وفرت لهم أرقى خدمات النقل والإقامة والخيام في المشاعر المقدسة.

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