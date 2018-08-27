دبي تستقبل 2300 حاج خلال اليومين الماضيين

المصدر: Ⅶ دبي - رامي عايش

وصل 2300 حاج خلال اليومين الماضيين إلى مطار دبي على متن 18 رحلة جوية، بمن فيهم أعضاء بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي البالغ عددهم 80 حاجاً.

وشهدت مباني المطار الـ3 على مدار اليومين الماضيين احتفالات بعودة الحجاج الذين جرت لهم مراسم استقبال بالورود والهدايا، شاركت فيها عديد الدوائر الحكومية المنضوية تحت مظلة لجنة الحج التي وفرت لهم التسهيلات كافة، سواء أثناء مغادرتهم الدولة، أو أثناء العودة، بحيث لم يستغرق وقت خروجهم من الطائرة حتى الوصول إلى حزام الأمتعة أكثر 12 دقيقة، وذلك بفضل الترتيبات والتجهيزات التي وفرتها إدارة المطار.

وأعرب عدد من الحجاج عن سعادتهم بالخدمات التي تلقوها من قبل أعضاء لجنة الحج، في وقت أشادوا فيه بجهود كل من البعثة الرسمية للدولة والمملكة العربية السعودية من أجل إتمام موسم الفريضة بسهولة ويسر.

وأكد محمد المرزوقي رئيس لجنة الحج في مطارات دبي أن جميع رحلات الحجاج وصلت إلى مباني المطار الـ3 في موعدها دون تأخير، سواء المجدولة منها، أو الإضافية، مشيداً بتعاون الخطوط الجوية السعودية، وإدارة مطار جدة الدولي، من أجل تسهيل وتسريع عودة حجاج الدولة.