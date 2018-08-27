عودة أول وفود مبتعثي «برنامج زايد للحج» من الأراضي المقدسة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

وصل إلى مطار أبوظبي الدولي أمس أول وفود مبتعثي «برنامج زايد للحج 2018» من الأراضي المقدسة بعد إتمامهم لأداء مناسك وشعائر الحج.

وعبر الحجاج المستفيدون من برنامج زايد للحج التابع لمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية عن امتنانهم لمكرمة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي مكنتهم من أداء فريضة الحج لأول مرة وذلك بعد أن استوفوا شروط المؤسسة بأن يكون المتقدم لأداء فريضة الحج عمره فوق الـ40 عاماً ولم يسبق له أداء مناسك الحج من قبل.

وأعربوا عن سعادتهم بقضاء مناسك الحج بكل يسر وسهولة هذا العام، مؤكدين أن الرعاية والعناية اللتين أحيطوا بهما من قبل بعثة مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ومشرفيها بالتعاون مع مسؤولي الحملات، كانت ممتازة وعلى درجة عالية من المسؤولية والالتزام، وعبروا عن امتنانهم وتقديرهم لهذه الفرصة الثمينة التي منحتهم إياها المؤسسة، مشيدين بالجهود الكبيرة التي بذلتها المؤسسة في توفير كل الإجراءات والتسهيلات وتنسيقها المستمر منذ بداية الموسم إلى نهايته مع كافة الحملات ومتابعة أدائها وتواصلها مع الحجاج.

وأكدت المؤسسة أن موسم الحج لهذا العام كان ناجحاً بكل المقاييس حيث لم تسجل أي مخالفة أو حادثة تذكر، مثمنين جهود المملكة العربية السعودية في تسهيل كل الإجراءات وتذليل جميع العقبات.

وأكد الحاج فارس الحارثي أن هذا العام كان الحج ميسراً ومنظماً حيث إن بعثة مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وفرت كل الاحتياجات اللازمة من خدمات وإرشادات ومتابعات ومحاضرات توعوية وصحية ودينية قبل أداء الفريضة وخلالها ما أسهم بشكل كبير في تنظيم الأمور حيث لم أشهد أية معاناة.

وكان في استقبال الحجاج في المطار فريق من المؤسسة في مقدمتهم محمد سعيد القبيسي مدير إدارة المشاريع والبرامج الخيرية والإنسانية بالمؤسسة الذي أشار إلى أن موسم الحج لهذا العام كان من أنجح المواسم من حيث التنظيم، إلى جانب التزام الحجاج بالتعليمات والقوانين المنظمة مما ساهم في الوصول إلى موسم ناجح بكل المقاييس، كما ثمن الدور الذي قامت به بعثة المؤسسة التي رافقت الحجاج على الدوام لضمان تقديم كل السبل والتسهيلات ليؤدوا مناسكهم على أكمل وجه.