البيت الأبيض يرفض وسم ترامب بـ "فكرة سخيفة"

المصدر: د ب أ

قالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أمس الأربعاء إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يقترف أي خطأ ولم توجه إليه أية تهم، رافضة ما وصفته بـ "فكرة سخيفة" عن كونه سيكذب على الجمهور بشأن دفع أموال مقابل السكوت.

وتابعت ساندرز "الرئيس لم يقترف أي خطأ في هذا الأمر، ولا توجد اتهامات ضده". وكررت هذه الجملة بأكثر من طريقة عند سؤالها عن إقرار مايكل كوهين، محامي ترامب السابق، بالذنب حيال انتهاكه تمويل الحملات الانتخابية.

وأضافت "ليس معنى اعتراف مايكل كوهين ان للرئيس علاقة بأي شيء".

وقالت ساندرز أيضا إن فكرة العفو عن بول مانافورت، الرئيس السابق لحملة ترامب، الذي أدين هذا الأسبوع، لم تتم مناقشتها.