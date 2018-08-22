محمد بن زايد يؤكد لمودي وقوف الإمارات مع الهند في محنة كيرالا

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ وام

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً مع ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، تناولا فيه تداعيات الفيضانات العارمة في ولاية كيرالا والجهود المبذولة لتقديم المساعدات لأهالي الولاية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وقوف دولة الإمارات مع الهند في هذه المحنة الإنسانية في ظل ما يربط البلدين والشعبين الصديقين من علاقات تاريخية وطيدة ومتميزة.

وأعرب رئيس وزراء الهند عن شكره وتقديره لموقف دولة الإمارات النبيل حكومةً وشعباً وتجاوبها الإغاثي تجاه أزمة المتضررين من السيول والفيضانات في ولاية كيرالا.

من جهة ثانية تلقى سموه اتصالاً من مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي استعرضا خلاله التعاون الاستراتيجي وحرص البلدين على ترسيخه والتنسيق المشترك بينهما في مختلف المجالات، وخاصة ما يتعلق بجهودهما في مواجهة التطرف والإرهاب، إضافة إلى سبل تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام في المنطقة.

اقرأ أيضاً: