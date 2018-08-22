محمد بن زايد يؤكد وقوف الإمارات مع الهند في محنة كيرالا

المصدر: ■ أبوظبي - وام

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً مع ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، تناولا فيه تداعيات الفيضانات العارمة في ولاية كيرالا والجهود المبذولة لتقديم المساعدات لأهالي الولاية.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الاتصال عن خالص تعازيه ومواساته لرئيس الوزراء والشعب الهندي الصديق في ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت ولاية كيرالا وأودت بحياة المئات وشردت الآلاف.

وأكد سموه وقوف دولة الإمارات مع الهند في هذه المحنة الإنسانية.. في ظل ما يربط البلدين والشعبين الصديقين من علاقات تاريخية وطيدة ومتميزة.

من جانبه أعرب رئيس وزراء الهند عن شكره وتقديره لموقف دولة الإمارات النبيل حكومةً وشعباً وتجاوبها الإغاثي تجاه أزمة المتضررين من السيول والفيضانات في ولاية كيرالا.. وقال إن هذا الموقف يجسِّد العلاقات الأصيلة والخاصة التي تربط بلاده حكومةً وشعباً مع الإمارات العربية المتحدة وشعبها.