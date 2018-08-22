محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية الأميركي العلاقات واستقرار المنطقة

المصدر: ■ أبوظبي - وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس اتصالاً هاتفياً من مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية.

وبحث سموه والوزير بومبيو - خلال الاتصال - علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.. إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان التعاون الاستراتيجي وحرص البلدين على ترسيخه والتنسيق المشترك بينهما في مختلف المجالات وخاصة ما يتعلق بجهودهما في مواجهة التطرف والإرهاب.. إضافة إلى سبل تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام في المنطقة.

كما بحثا تطورات الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على أمن واستقرار شعوبها إلى جانب بحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وتبادلا الآراء بشأنها.