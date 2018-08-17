محمد بن راشد: الدول كالأفراد تحتاج للنمو والتطور والتغيّر المستمر

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أكد صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيـس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الدول كالأفراد تحتاج للنمو والتطور والتغير المستمر، مشيراً سموه إلى أن الحكومات يمكن أن تصيبها الشيخوخة إذا لم تجدد شبابها بالابتكار والأفكار.

وقال سموه في تدوينة بحسابه على «تويتر» عبر هاشتاغ #علمتني_الحياة: «#علمتني_الحياة أن الدول كالأفراد تحتاج للنمو والتــطور والتغير المستمر، وأن الحكومات يمكن أن تصيبها الشيخوخة إذا لم تجــدد شبــابها بالابتـكار والأفكار، وأن من لا يتغير تتغير عليه الظروف فيتراجع.. ومن لا يتعلم كيف يواكب زمانه فإن الزمان يعلِّمه بالطريقة القاسية أنه أصبح متخلفاً ومتراجعاً».