محمد بن راشد يصدر قرارات بدعم عمل أصحاب الهمم واسترداد السياح للضريبة

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، خمسة قرارات لمجلس الوزراء، يتعلق الأول بتوفير فرص لأصحاب الهمم ودعمهم في تأسيس الأعمال، والثاني باعتماد معجم لغة الإشارة الإماراتي للصم.

ويحدّد القرار الثالث آليات وشروط رد الضريبة للسياح، على ألّا يتعدى بدء الاسترداد مطلع 2019، والرابع بشأن وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته، والخامس يتعلق بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.

إلى ذلك، قدّم سموه واجب العزاء، أمس، في وفاة المرحومة موزة الوري، والمرحوم علي السبوسي.

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