محمد بن راشد يعزّي في وفاة علي حمد السبوسي

المصدر: Ⅶ دبي - وام

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واجب العزاء في وفاة المرحوم علي حمد سعيد المصوري السبوسي.

وقام سموه مساء أمس، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، بزيارة خيمة العزاء في منطقة زعبيل الثانية في دبي، إذ قدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى أنجال وذوي الفقيد، راجياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وأهله جميل الصبر وحسن العزاء، «إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، واجب العزاء في وفاة المرحوم علي حمد سعيد المصوري السبوسي. وقام سموه، أمس، بزيارة خيمة العزاء في منطقة زعبيل الثانية في دبي، حيث قدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى ذوي وأنجال الفقيد خليفة ومحمد وسالم وأحمد علي السبوسي، راجياً الله العلي القدير أن يتغمد فقيدهم بواسع رحمته ومغفرته ويلهمهم وأسرته جميل الصبر وحسن العزاء،«إنا لله وإنا إليه راجعون».