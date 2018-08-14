محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة موزة بـنت علي الوري

المصدر: Ⅶدبي - وام

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واجب العزاء في وفاة المرحومة موزة بنت علي الوري.

جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى مجلس العزاء في منطقة الخوانيج بدبي مساء أمس، حيث قدم سموه يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، صادق عزائه ومواساته إلى معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وإخوانه إسماعيل وأحمد وصديق وعبداللطيف في وفاة المغفور لها والدتهم، راجياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أسرتها وذويها جميل الصبر وحسن العزاء.

كما قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء في المغفور لها موزة بنت علي الوري.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال زيارته مجلس العزاء بمنطقة الخوانيج في دبي عن صادق عزائه ومواساته لأنجال الفقيدة اللواء متقاعد إسماعيل عبدالله القرقاوي، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وأحمد عبدالله القرقاوي وصديق عبدالله القرقاوي وعبداللطيف عبدالله القرقاوي وذويها. رافق صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في تقديم واجب العزاء، الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي.

وقدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، واجب العزاء في وفاة المرحومة موزة بنت علي الوري.

فقد قام سموه صباح أمس بزيارة مجلس العزاء في منطقة الخوانيج بدبي، حيث قدم صادق عزائه ومواساته إلى أنجال الفقيدة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وإسماعيل وأحمد وصديق وعبداللطيف القرقاوي وذويها، راجياً الله تبارك وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه.

كما قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، واجب العزاء بوفاة المغفور لها موزة بنت علي الوري. وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء بمنطقة الخوانيج في دبي عن صادق عزائه ومواساته لأنجال الفقيدة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وإسماعيل وأحمد وصديق وعبداللطيف القرقاوي وذويها.