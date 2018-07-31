تشكيل مجلس إدارة «محمد بن راشد للفضاء» ومجلس أمناء «محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القرارين رقمي (18) و(19) لسنة 2018 بتشكيل «مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء»، و«مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية».

وبحسب القرار رقم (18) لسنة 2018، يُشكَّل مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء برئاسة حمد عبيد الشيخ المنصوري، وعضوية كل من: يوسف حمد أحمد الشـيبــاني، نائباً للرئيس، ومحمــــد عــبـــدالله الزفيــــن، ومحمد سيف محمد المــقبالــي، ومنصــور جمــعة بوعصيــبة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ووفقاً للقرار رقم (19) لسنة 2018، يُشكَّل مجلس أمناء «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية» برئاسة محمد جمعة النابودة، وعضوية كل من: إبراهيم محمد بوملحة، نائباً للرئيس، ونبيل عبدالرحيم قرقاش، وخالـــد علي بن زايــــد، ومحمد عبدالله التوحيدي، وعبدالرحيم حسين أهلي، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويُعمل بهذين القرارين من تاريخ صدورهما، ويتم نشرهما في الجريدة الرسمية.

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