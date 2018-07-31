جمال السميطي: نعاهد قيادتنا العمل بأقصى طاقاتنا

عبر الدكتور جمال حسين السميطي مدير عام معهد دبي القضائي عن فخره بالثقة الغالية التي منحه إياها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أمس بشأن ندبه في منصب قاضي استئناف أول في محاكم دبي، وتولي مهام مدير عام معهد دبي القضائي.

وقال السميطي: «نعاهد قيادتنا الرشيدة ببذل قصارى جهودنا، والعمل بأقصى طاقاتنا لتجاوز كل التوقعات في كافة المهام الموكلة إلينا، ولتبقى دبي رائدة التميز في الأداء الحكومي على مستوى المنطقة والعالم».

جاء ذلك تعقيباً على المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، برقم /‏‏26/‏‏ لسنة 2018 بشأن ندب الدكتور جمال حسين السميطي، قاضي استئناف أول في محاكم دبي، للقيام بمهام مدير عام معهد دبي القضائي، وذلك بالإضافة إلى مهام عمله في محاكم دبي.

وتابع السميطي: «لقد كانت شخصية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله مصدر الإلهام الأول في مسيرتنا، واتخذنا من رؤيته منارة توجهنا لتحقيق التفوق، والتغلب على التحديات، في وقت تستعدّ فيه دبي والإمارات لخوض ميادين وقطاعات جديدة لم تختبرها دول متقدمة كثيرة، وسيجدنا صاحب السمو داعمين للطموحات الوطنية، ومؤازرين لتطلعاتنا المستقبلية، كي نعيش جميعاً في وطن يزهو بالعز والمجد».