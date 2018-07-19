الرئيس الصيني يبدأ اليوم زيارة تاريخية للإمارات

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

تلبيةً لدعوة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يبدأ الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، اليوم، زيارته للإمارات على رأس وفد رفيع المستوى، في أول زيارة خارجية له بعد إعادة انتخابه رئيساً لبلاده تستغرق 3 أيام، ويبحث أثناء الزيارة مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والرقي بها إلى أعلى المستويات، في ظل التعاون الاستراتيجي المتنامي بين البلدين الصديقين، والتنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى توقيع 4 اتفاقيات تعاون في عدد من المجالات.

وتتخلل زيارة الرئيس الصيني للدولة مجموعة من اللقاءات الرفيعة المستوى، الهادفة إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، ورفع حجم التبادل التجاري، وتوسيع التبادل الثقافي والاجتماعي بين الصين والإمارات، من خلال مجموعة من الزيارات والندوات الثقافية والسياسية.

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