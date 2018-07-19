دبي تستهدف شراكات طويلة المدى مع هيئات صينية في الطاقة

المصدر: Ⅶ دبي - وائل نعيم

تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على توفير فرص جديدة واستكشاف أحدث التطورات في مجالات البنى التحتية والصناعة والتقنية، حيث تجمع بين الدولة والصين أواصر وطيدة، تعززها القيم المشتركة والمصالح التجارية والاقتصادية، وفي هذا السياق نجحت هيئة كهرباء ومياه دبي في ترجمة هذا التعاون من خلال زيارات متبادلة مع جمهورية الصين الشعبية، تهدف إلى تفعيل مساهمة الشركات الصينية في مشاريع الطاقة في الدولة ودبي، ويرسخ التعاون المشترك بين الهيئة والشركات الصينية الرائدة شراكات طويلة المدى في المجالات المتعلقة بالطاقة والعمل على تطويرها إلى آفاق أوسع والاستفادة من التجارب التي يتميز بها كلا الجانبين، حيث تتطلع الهيئة إلى تطوير الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز فرص التعاون الاستثماري المشترك.

تعزيز العلاقات

وفي مايو 2016 ترأس سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، وفداً من هيئة كهرباء ومياه دبي في زيارة إلى مدينة شنغهاي، في جمهورية الصين الشعبية، وسلط الطاير خلال لقاء موسع عقد في مدينة شنغهاي، الضوء على قائمة المشاريع والمبادرات التي تقوم بها هيئة كهرباء ومياه دبي في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، مستعرضاً تطور العلاقات التجارية بين الإمارات والصين، وتعزيز العلاقات القوية بين البلدين تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأسست هيئة كهرباء ومياه دبي شركة «شعاع للطاقة 1» لتطوير المشروع الثاني من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ووفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، ووفق نظام المنتج المستقل اختارت الهيئة الكونسورتيوم الذي يضم شركتي «أكوا باور» وشريكها الصيني «هاربين إلكتريك» بصفته المتناقص الأفضل سعراً لتنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من مشروع مجمع حصيان لإنتاج الطاقة بتقنية الفحم النظيف، ويعتبر المجمع أول مشروع من نوعه في المنطقة يعتمد على أفضل التقنيات العالمية وأعلى المعايير المعتمدة في هذا المجال، حيث سيتم استخدام تقنية المراجل فوق الحرجة كأفضل التقنيات في العالم.

آفاق

وتسعى دبي دوماً إلى استكشاف أحدث التطورات في مجال التقنيات الدولية لتوسيع آفاق شراكاتها في مجال الطاقة المتجددة، لا سيما مع الشركاء الصينيين.

وبدأت هيئة كهرباء ومياه دبي بناء مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في نوفمبر 2016 وذلك ضمن مشروع مشترك مع شركة «أكوا باور هاربين» القابضة المكونة من شركة «أكوا باور» السعودية و«هاربين إلكتريك» الصينية، وتسعى هيئة كهرباء ومياه دبي إلى تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، حيث يعد إنتاج الكهرباء باستخدام الفحم النظيف جزءاً من مزيج الطاقة في دبي.

تعاون مشترك

وفي سبتمبر 2017 بحث سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي تعزيز التعاون المشترك مع مسؤولين من القطاعين العام والخاص في الصين، حيث زار وفد رفيع برئاسة الطاير، جمهورية الصين الشعبية لتعزيز فرص التعاون المشترك بين الهيئة والقطاعين العام والخاص في الصين في قطاعات الطاقة المتجددة والنظيفة إلى جانب الاستفادة من التجارب الصينية في الطاقة والخدمات والشبكات الذكية.

وقام الطاير والوفد المرافق بزيارة لمقر مجموعة «هانيرجي القابضة» في العاصمة الصينية بكين، والتي تعد واحدة من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الطاقة البديلة والمتجددة، وذلك استكمالاً وتعزيزاً للتعاون بين الهيئة و«هانيرجي»، وتمحورت المحادثات بين الجانبين حول المجالات المتعلقة بالطاقة المتجددة والنظيفة والعمل على تطويرها إلى آفاق أوسع والاستفادة من التجارب التي يتميز بها كلا الجانبين، وتعزيز فرص التعاون الاستثماري المشترك، وتم الاطلاع على تقنيات وتطبيقات الطاقة الشمسية والتي شملت الألواح الكهروضوئية المدمجة وتوزيعها على أسطح المؤسسات الصناعية والمنازل، وأنظمة الطاقة السكنية، والسيارات العاملة على الطاقة الشمسية.

وجاءت الزيارة ترجمة للتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة التي وضعت استشراف المستقبل والاستدامة في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية، بما يدعم ترسيخ ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي في تطوير القطاعات الاستراتيجية الرئيسية وفي مقدمتها قطاع الطاقة وتطوير نموذج اقتصادي مستقبلي واعد، حيث تهدف هذه الزيارة لتبادل الآراء والخبرات وتعزيز وتفعيل أحدث المستجدات وأفضل الممارسات، واستعراض مؤشرات الأداء العالمية والمقارنات المعيارية عالية المستوى في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة والتقنيات والخدمات الذكية، علاوة على تعزيز سبل التنسيق والتعاون بين هيئة كهرباء ومياه دبي الهيئة والشركات والمؤسسات الصينية للاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات العالمية في هذا الشأن، حيث تعمل الهيئة على تبني المبادرات والاستراتيجيات والتقنيات الجديدة التي تعزز ريادتنا في مجال الاستفادة من التقنيات الإحلالية ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة.

تجارب

وبهدف فتح آفاق جديدة للاستفادة من التجارب المتميزة والمبتكرة لتطوير خدماتها وتطبيقاتها، والوصول بها إلى أعلى المستويات وإطلاق حلول ابتكارية ومتطورة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والشبكات الذكية، زار سعيد الطاير والوفد المرافق المعرض الموجود في مركز البحوث والتطوير التابع لشركة «هواوي» الصينية في العاصمة الصينية بكين، والذي يعمل فيه أكثر من 12 ألف شخص. ويعمل المركز على تطوير وابتكار تقنيات للجيل القادم من الشبكات ومنها الجيل الخامس، والحوسبة السحابية، والبيانات الكبيرة، وحلول الصناعات العمودية للمدن الذكي، مما يدعم ترسيخ تميز وتنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي من خلال توفير أرقى الخدمات الحكومية المتميزة.

الطاقة الشمسية

وفي أبريل الماضي شهد سعيد محمد الطاير، توقيع عقد الهندسة والمشتريات والبناء لإنجاز المرحلة الرابعة من «مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» الذي يعد أكبر مشروع استثماري للطاقة الشمسية المركّزة في العالم، في موقع واحد وفق نظام المنتج المستقل بطاقة إنتاجية تبلغ 700 ميغاوات، بين كل من «أكوا باور» السعودية و«شنغهاي إلكتريك» الصينية، المقاول الرئيسي للمشروع، وذلك في مدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية.