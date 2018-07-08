عبدالله بن زايد: علاقاتنا مع روسيا أساسها الثقة

المصدر: Ⅶكازان - وام

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أن العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات وروسيا الاتحادية مبنية على الثقة والاحترام والتقدير مما ينعكس إيجاباً على فرق العمل.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه أعمال الدورة الثامنة من اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية التي عقدت في كازان، كما ترأس الجانب الروسي دينس مانتوروف وزير التجارة والصناعة في جمهورية روسيا الاتحادية.

وشهد سموه ودينس مانتوروف التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.

وأعرب سموه في كلمته عن شكره وتقديره لدينس مانتوروف وزير التجارة والصناعة لروسيا الاتحادية ووفد روسيا الاتحادية على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال خلال الاجتماع الثامن للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية.

وفي كلمة ألقاها سموه خلال البيان المشترك مع دينس مانتوروف عقب انتهاء أعمال اجتماع اللجنة المشتركة أعرب سموه عن شكره للجانب الروسي على المناقشات المثمرة التي تم خلالها بحث سبل التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف سموه أن التوافق في المواقف بشأن معظم القضايا الإقليمية والدولية يعد من أهم جوانب العلاقات الثنائية.. حيث يسعى البلدان إلى تعزيز التعاون المشترك لإيجاد حلول طويلة المدى لقضايا المنطقة والعالم منها التطرف والإرهاب وغيرها من التحديات التي تواجه عالمنا اليوم.

وأعرب سموه عن ثقته وحرصه على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات منها المالية والأعمال المصرفية والاستثمار والصناعة والابتكار والفضاء.

كما أعرب سموه عن فخره بتعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين.. مشيراً سموه إلى أن روسيا الاتحادية تحظى بكثير من الاحترام والتقدير من دولة الإمارات وشعبها.. متطلعاً سموه إلى مزيد من التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات بين البلدين الصديقين.

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد إن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد تطوراً في مختلف المجالات منها السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتكنولوجية.. إضافة إلى التعاون الوثيق في مختلف المجالات منها العسكرية والأمنية والإستراتيجية، خاصة في ظل توقيعنا العديد من الاتفاقيات الثنائية، كان آخرها الإعلان عن التعاون الاستراتيجي المشترك بين البلدين خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى روسيا الاتحادية ولقائه فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية في مطلع شهر يونيو الماضي.

إشادة

وأشاد سموه بالنجاح الذي حققته الاجتماعات السابقة للجنة المشتركة بين البلدين من خلال استكشاف الفرص الثنائية، وتقديم الاقتراحات والحلول العملية للتغلب على التحديات التي تحول دون الوصول إلى المستوى الأمثل من التعاون الثنائي في مختلف المجالات.. مؤكداً سموه ضرورة متابعة مخرجات هذه اللجنة والبناء على نتائج اللجان السابقة في سبيل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تبادل تجاري

وأشار سموه إلى أن حجم التبادل التجاري الإجمالي بين البلدين غير شامل قطاع النفط والغاز بلغ حوالي 2.5 مليار دولار خلال العام 2017. وذلك مقارنة بـ 2.1 مليار دولار لعام 2016.. مما يدفعنا لبذل المزيد من الجهود المشتركة على مستوى القطاعين العام والخاص في كلا البلدين لتنشيط حركة التبادل التجاري وتحفيز نموها وتحقيق الاستفادة المثلى من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية والاستثمارية الموقعة بين البلدين.

وعلى المستوى الاستثماري بين البلدين أشاد سموه بالجهود المبذولة والاتفاقيات الموقعة لتحقيق قفزة نوعية في مستوى التدفقات الاستثمارية بين البلدين الصديقين.. مؤكداً سموه اهتمام دولة الإمارات بتشجيع الاستثمارات الوطنية في روسيا الاتحادية وجذب الاستثمارات الروسية الرائدة إلى الدولة.

كما أشاد سموه بالدور الذي تلعبه فرق العمل المنبثقة عن اللجنة المشتركة الإماراتية - الروسية في مجالات الصناعة والتقنية والعلوم وصناعات الألمنيوم والاستثمارات المالية، فضلاً عن مجال الفضاء والتعاون الإقليمي.

وأشار سموه إلى مجال الأمن الغذائي العالمي، مؤكداً «أن الأمن الغذائي له أهمية كبيرة لدينا ويعد قضية وتحدياً عالمياً يتطلب تعاوناً ومشاركة واسعة من شعوب العالم جميعاً.. فنحن نعيش على كوكب واحد ونتشارك موارده الطبيعية».

وأكد سموه حرص دولة الإمارات وترحيبها باستقطاب شركات القطاع الخاص والمستثمرين من روسيا الاتحادية لبناء وتطوير مدينة الغذاء المتكاملة التي تساهم في تدفق منتجات الأغذية الروسية لمنطقة الشرق الأوسط وتحديداً الخليج العربي، حيث تعد هذه المنطقة من أهم المناطق الواعدة لاستيراد المنتجات الروسية.

وأضاف سموه إن قطاع الطيران المدني يلعب دوراً رئيساً في مد جسور التواصل والتعاون الثنائي في المجالات التجارية والسياحية والاستثمارية والثقافية بين بلدينا.. حيث بلغ عدد رحلات الركاب الجوية الأسبوعية بين البلدين 74 رحلة تسيّرها الناقلات الوطنية الإماراتية مما يعكس مدى اهتمامنا بتطوير العلاقات الثنائية مع بلدكم الكريم.. مشيراً سموه إلى أن قطاع السياحة اليوم يمثل 10% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ويمثل ما يقارب 11% من إجمالي سوق العمل بالعالم.

اهتمام بالسياحة

وقال سموه إن حجم السياحة بين البلدين يعكس مدى اهتمامنا بتطوير العلاقات الثنائية مع روسيا الاتحادية في مختلف الصعد والمستويات.. حيث تجاوز عدد السياح الإماراتيين لروسيا الـ 2000 سائح لعام 2017، كما بلغ عدد السياح الروس إلى دولة الإمارات أكثر من 579 ألفاً للعام نفسه.

وأعرب سموه عن تطلعه للحصول على دعم روسيا الاتحادية لترشيحات دولة الإمارات في المنظمات الدولية والمؤتمرات وغيرها من المحافل الدولية، وذلك في إطار الشراكة والتعاون الثنائي بين حكومتي وقيادتي البلدين.

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات أعلنت مؤخراً عن استراتيجيتها للثورة الصناعية الرابعة، التي نتطلع من خلالها إلى بناء الشراكات المستدامة مع أصدقائنا في مجالات التكنولوجيا والبحث العلمي وتطوير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة المبتكرة.

من جانبه أكد دينس مانتوروف في كلمته أن دولة الإمارات تعد أهم شريك تجاري لروسيا الاتحادية في الشرق الأوسط.. معرباً عن تطلع روسيا الاتحادية لتعزيز شراكتها مع دولة الإمارات لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

اتفاقيات

وشهد سموه ودينس مانتوروف التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، منها اتفاقية الإعفاء المتبادل لكل الجوازات من متطلبات تأشيرة الدخول لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ومواطني روسيا الاتحادية وقعها من جانب الدولة معضد حارب الخييلي سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية ومن الجانب الروسي الكسندر يفيموف سفير روسيا الاتحادية لدى الدولة.. إلى جانب مذكرة تفاهم بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) وشركة جاستين غاردن للتعاون في مجال تصميم مخططات المدن الحديثة.. وقعها من جانب الدولة يوسف باصليب المدير التنفيذي للتطوير العمراني المستدام في شركة مصدر ونتاليا اوسيتروف مدير عام شركة جاستين.. واتفاقية تعاون لتأسيس مصنع للسيارات المدنية الفارهة بين شركة توازن الإماراتية وشركة سولار ونامي واورس الروسية وقعها من جانب الدولة عبدالله ناصر الجعبري مدير صندوق توازن لتنمية القطاعات الدفاعية والأمنية ومن الجانب الروسي سرجية حسن الرئيس التنفيذي للشركة.

وفي سياق متصل.. عقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اجتماعاً ثنائياً مع دينس مانتوروف وزير التجارة والصناعة لروسيا الاتحادية. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية والسبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين.

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