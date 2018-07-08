رئيس تتارستان وعبدالله بن زايد يبحثان التعاون الثنائي

المصدر: كازان-وام

استقبل رستم نور علي ميننيخانوف رئيس جمهورية تتارستان سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والوفد المرافق له في العاصمة كازان.

ورحب رستم نور علي ميننيخانوف في بداية اللقاء بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق لجمهورية تتارستان.. متمنيا لهذه الزيارة أن تعزز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين وأن تدفع بها إلى مزيد من التقدم والتطور في المجالات كافة.

وجرى خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة خصوصا الاقتصادية والتجارية والتنموية والطاقة.

واستعرض الجانبان علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها ومجمل الأحداث والتطورات في المنطقة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك مع جمهورية تتارستان وذلك انطلاقا من العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين.. مشيرا سموه إلى أهمية هذه الزيارة ودورها في تطوير وتوثيق العلاقات بين البلدين الصديقين.

وأشار رئيس جمهورية تتارستان إلى أن هذه الزيارة تعكس حرص قيادتي البلدين على تبادل الزيارات واللقاءات ومواصلة تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.. معربا عن تمنياته لدولة الإمارات بالمزيد من التطور والازدهار. حضر اللقاء معضد حارب الخييلي سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية ومحمد شرف الهاشمي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية.