عبدالله بن زايد ووزير خارجية الصين يبحثان التعاون

المصدر: Ⅶ بكين - وام

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وانغ يي وزير الخارجية الصيني في العاصمة بكين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى جمهورية الصين الشعبية.

ورحب وزير الخارجية الصيني بزيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إلى الصين مؤكدا الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية وتوطيد أطر التعاون في مختلف المجالات منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والسياحية والطاقة المتجددة.

كما تم بحث السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين إضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خصوصا الأوضاع في كل من سوريا واليمن والعراق وليبيا.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد متانة العلاقة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية وتميزها في العديد من مجالات التعاون في ظل حرص قيادتي البلدين على تطوير التعاون بما يحقق تطلعاتهما المشتركة.

وأشاد وزير الخارجية الصيني بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي.. مؤكدا العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط دولة الإمارات والصين والحرص المستمر على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين.

حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة والدكتور علي عبيد الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية ويعقوب يوسف الحوسني مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات الدولية.