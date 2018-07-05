محمد بن راشد ملهــم التميـز والإبـداع

الجامعة العربية تمنح درع العمل التنموي العربي لسموه تقديراً لـ:

إدارته

أكبر مؤسسة إنسانية وتنموية «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية».

إسهاماته

المؤثرة في التنمية العربية

رؤيته

غير التقليدية في تمكين المجتمعات العربية

قيادته

نهضة عربية في الإدارة الحكومية

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