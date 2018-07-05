حمدان بن محمد:تكريم لقائد يعتز بعروبته ويصنع الأمل

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، أن منح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، درع العمل التنموي العربي من قبل جامعة الدول العربية يعكس التقدير الكبير لقائد يعتز بعروبته.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»:«منح الشيخ محمد بن راشد درع العمل التنموي العربي من قبل جامعة الدول العربية يعكس التقدير الكبير لقائد يعتز بعروبته ويسعى لإحداث فرق في حياة الملايين عبر مبادرات رائدة تركز على صنع الأمل والإيجابية وتعد لجيل جديد قادر على مواجهة مستقبل مشرق لأمتنا العربية».

* سموه: محمد بن راشد يسعى لإحداث فرق

في حياة الملايين عبر مبادرات تركز على الإيجابية

* مشاريعنائب رئيس الدولة تعد لجيل جديد ومستقبل مشرق لأمتنا العربية