أمل القبيسي:محمد بن راشد شخصية قيادية ذو رؤية متطورة

المصدر: أبوظبي - البيان

قدمت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة منح سموه «درع جامعة الدول العربية للريادة في العمل التنموي» .

وذلك تقديراً لدوره الرائد في مجال التنمية البشرية، سواء في الإمارات أو على المستوى العربي، وأكدت معاليها بهذه المناسبة أنه تكريم مستحق صادف أهله في ضوء بصمات سموه الواضحة ورؤيته التنموية المتطورة، التي تجسد توجيهات وطموحات قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وأضافت أن مبادرات سموه قد أسهمت في تحويل الإمارات إلى نموذج رائد إقليمياً ودولياً يحتذى به في التنمية المستدامة في المجالات كافة، وتطوير الأداء وترسيخ ثقافة الابتكار والتميز، بما يحقق تطلعات وطموحات شعب الإمارات، الذي بات من أسعد شعوب العالم وفق التقارير الدولية المتخصصة.

وقالت معالي الدكتورة أمل القبيسي: إن الآثار الإيجابية لمبادرات وجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التنموية قد تجاوزت حدود دولة الإمارات إلى آفاق إقليمية وعالمية، مشيرة إلى أن هذه الجهود تنعكس في شغل دولة الإمارات مراتب متقدمة في مختلف مؤشرات التنمية والتنافسية العالمية طيلة السنوات الأخيرة، وأنها تمضي وفق رؤية استراتيجية واضحة تسعى من خلالها إلى أن تكون في صدارة دول العالم على صعيد التنمية البشرية.