المعهد الدولي للتسامح يمنح سالم البدواوي درع التسامح الأول

المصدر: وام

كرم الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني العضو المنتدب للمعهد الدولي للتسامح رئيس اللجنة العليا للقمة العالمية للتسامح الوكيل أول سالم عبدالله بن نبهان البدواوي مأمور جوازات في منفذ حتا الحدودي التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تقديرا لدوره الاجتماعي المسؤول ومبادرته التي تعكس مفهوم المواطَنة الإيجابية.

كان البدواوي قد منح سيارته لأحد المسافرين " من الجنسية السورية" تعطلت مركبته أثناء اصطحاب عائلته في أول أيام عيد الفطر المبارك للاحتفال بالعيد في سلطنة عمان ليكمل بها رحلة العائلة ويسافر بها إلى سلطنة عمان.

وأثنى الشيباني على التصرف النبيل الذي قام به البدواوي والقيام بواجبه الإنساني والحضاري الذي جسد قيم الشعب الإماراتي المتسامح وأن مثل هذه المواقف من شأنها أن تقدم للعالم لمحة عن ثقافة التعايش السلمي التي تسود دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

حضر التكريم العميد أحمد خلفان المنصوري الأمين العام لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح وخليفة محمد السويدي المنسق العام للقمة العالمية للتسامح .

وأشاد خليفة محمد السويدي بموقف سالم البدواوي ..مؤكدا أن ممارسة التسامح أصبح جزءا لا يتجزأ من اسلوب حياة المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات وأن هذا الموقف النبيل جاء في فترة تحضيرات المعهد الدولي للتسامح لتنظيم الدورة الأولى من القمة العالمية للتسامح .

وأعلن السويدي عن مشاركة الوكيل أول سالم البدواوي كأحد المتحدثين في ورش عمل القمة لنقل تجربته ورسالته التي تأتي ترجمة لرؤى القيادة الرشيدة في إعلاء القيم الإنسانية لدى الشباب وتعد ركيزة بناء وتماسك المجتمعات.

من جانبه أعرب سالم البدواوي عن شكره وامتنانه لهذا التكريم .. مشيرا إلى أن ما قام به يعد جزءا من واجبه الإنساني ومنهجا يحتذي .. وأعرب عن سعادته بالمشاركة في فعاليات الدورة الأولى من القمة العالمية للتسامح.

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