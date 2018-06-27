البدوواي في أول لقاء تلفزيوني بعد موقفه المشرف

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد التفاعل الكبير مع موقف المواطن الإماراتي سالم البدواوي وتغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برنامج البث المباشر يجري لقاء مباشر مع بطل الموقف من منطقة حتا.

ويروي الوكيل أول سالم البدوواي تفاصيل موقفه مع السوري الفاتح العابد في صباح أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي المقطع التالي تتابعون القصة كما يرويها البدوواي..