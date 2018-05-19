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محمد بن راشد يدشّن مشروع جسر الشندعة بكلفة 400 مليون درهم

المصدر:
  • دبي ــ البيان
التاريخ:

محمد بن راشد بحضور حمدان بن محمد وأحمد بن سعيد ومطر الطاير وعلي لوتاه خلال تدشين المشروع | تصوير: خليفة اليوسف

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 دشّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أعمال تنفيذ مشروع المعبر السادس على خور دبي والمتمثل في جسر الشندغة الذي يُقام بالقرب من موقع نفق الشندغة بتكلفة 394 مليون درهم، ويعد مكوناً مهماً من مشروع محور الشندغة الذي يمتد على طول شارع الشيخ راشد وشارع الميناء وشارع الخليج وشارع القاهرة بطول 13 كيلومتراً، وبتكلفة إجمالية قدرها خمسة مليارات و35 مليون درهم.

 

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