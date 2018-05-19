محمد بن راشد يدشّن مشروع المعبر السادس على خـور دبـي بـ400 مليــون درهم

دشّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أعمال تنفيذ مشروع المعبر السادس على خور دبي والمتمثل في جسر الشندغة الذي يُقام بالقرب من موقع نفق الشندغة بتكلفة 394 مليون درهم، ويعد مكوناً مهماً من مشروع محور الشندغة الذي يمتد على طول شارع الشيخ راشد وشارع الميناء وشارع الخليج وشارع القاهرة بطول 13 كيلومتراً، وبتكلفة إجمالية قدرها خمسة مليارات و35 مليون درهم.

محمد بن راشد بحضور حمدان بن محمد وأحمد بن سعيد يستمع إلى شرح من مطر الطاير عن تطور المشروع

رافق سموه خلال حفل التدشين سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، حيث كان في استقبال سموه ومرافقيه لدى وصوله لموقع الحفل مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، وعدد من قيادات الهيئة. وقد اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تفاصيل الجسر الجديد الذي يعد من المشاريع المتميزة بتصميمه العصري الفريد، حيث أوضح مطر الطاير أن الجسر يأتي ضمن المرحلة الثالثة من المراحل الخمس لمحور الشندغة، ليضيف مَعْلَماً حضارياً وعالمياً جديداً لمعالم دبي بتصميمه الفريد حيث من المنتظر إنجازه بنهاية 2022.

محمد بن راشد يدشن المشروع

قوس معماري

ويُعدّ القوس المعماري الذي يعلو مسار السيارات والمُستلهم من علامة «اللانهائية» المُستخدمة في الرياضيات من أبرز سمات تصميم الجسر بارتفاع 42 متراً عند قمة القوس، في حين يصل طول الجسر إلى نحو 295 متراً، منها 150 متراً أعلى خور دبي، ويتألف من ستة مسارات في كل اتجاه، إضافة إلى معبر للمشاة، ويستلزم تشييده 2400 طن من الحديد، بينما يرتفع الجسر 15 متراً ونصف المتر فوق مستوى منسوب مياه خور دبي، بما يسمح بمرور مختلف أنواع السفن المُبحِرة في مياه الخور.

محور الشندغة

وشاهد سموه جدارية توضح المراحل المختلفة التي مر بها محور الشندغة منذ بدايته الأولى مع توقيع المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، اتفاقية مشروع نفق الشندغة في العام عام 1972 في المملكة المتحدة، مروراً بتنفيذ أول أعمال صيانة للنفق والتي أُجريت في العام 1986، وشملت تغليف أسطح حديد التسليح القديم، ومعالجة الشقوق حول حواجز المياه، واستخدام تكسية من نوع خاص لحماية خرسانة النفق، وصولاً إلى افتتاح المرحلة الأولى من محور الشندغة في العام 2016، بافتتاح تطوير تقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع عود ميثاء (تقاطع وافي).

سموه يطلع على مراحل تطور أعمال المشروع

أعمال الصيانة

وتعرّف سموه على أعمال صيانة نفق الشندغة التي تم تنفيذها العام الماضي، وتضمنت أعمال الحفر الاختبارية للكشف عن الجدار الخارجي للنفق، إلى أن تم افتتاح المرحلة الثانية من تطوير محور الشندغة في شهر مايو من العام الجاري، بافتتاح تقاطع شارعي الشيخ راشد والشيخ خليفة بن زايد، الذي تضمّن إنشاء جسرين على شارع الشيخ خليفة بن زايد بسعة مسارين في كل اتجاه، وجسر من شارع زعبيل بالاتجاه إلى شارع الشيخ راشد بسعة مسار واحد، ونفق على شارع الشيخ راشد بالاتجاه إلى تقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع المنخول، بسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، وكذلك تقاطع محكوم بإشارات ضوئية أسفل الجسر، يؤمّن حركة التفاف حرة من الطرق الرئيسة إلى الطرق الفرعية.

محمد بن راشد متوسطاً حمدان بن محمد وأحمد بن سعيد وأحمد ومنصور بن محمد ومطر الطاير ومحمد الشيباني

وتشمل المرحلة الثالثة من المحور، إلى جانب تنفيذ جسر الشندغة، تطوير شارع الكورنيش والتقاطعات على شارع الخليج وتطوير تقاطع الصقر ومداخل ومخارج ميناء راشد، ويبلغ إجمالي طول الجسور في هذه المرحلة 8.5 كيلومترات، فيما يبلغ طول الأنفاق 535 متراً، ويصل طول الطرق السطحية إلى ثمانية كيلو مترات، ويضم المشروع عشرة تقاطعات سطحية، وسيتم إنجاز المشروع في نهاية عام 2022.

إلى ذلك، شاهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومرافقوه، فيلماً قصيراً عن مشروع جسر الشندغة، تلى ذلك قيام سموه برسم علامة تصميم الجسر على شاشة إلكترونية، ليتم الكشف عن مجسم ضخم للجسر إيذاناً ببدء الأعمال الإنشائية في المشروع الذي يسهم في تحقيق المزيد من السيولة المرورية في إحدى أهم المناطق الحيوية في دبي، ويزيد من كفاءة شبكة الطرق في دبي ويخدم العديد من المشاريع التطويرية الكبيرة المحيطة، مثل جزر ديرة وواجهة دبي البحرية وميناء راشد ومدينة دبي الملاحية.

المرحلة الرابعة

أما المرحلة الرابعة من محور الشندغة وتتضمن تنفيذ مشروع امتداد جسر الشندغة، فستشمل تطوير شارع الخليج وتقاطع شارع الخـليج مع شـارع أبو هيـل وتطوير تقاطع شارع الشيخ راشد مع كل من شارع جميرا وشارع المينا وشارع المنخول، عبر تنفيذ جسور بطول 3.4 كيلومترات، وأنفاق بطول 2.25 كيلومتر، وسبعة تقاطعات سطحية، وطرق بطول 5.1 كيلومترات، ويتوقع إنجاز هذه المرحلة في نهاية عام 2025، في حين ستشمل المرحلة الخامسة من المحور تنفيذ الجسور المؤدية لجزر ديرة من الجنوب، ويُقدر طول الجسور بــ1.5 كيلومتر، ويتوقع الانتهاء من هذه المرحلة في 2027.