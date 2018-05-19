محمد بن راشد: تشجيع السياحة الداخلية لتعريف أبناء وبنات شعبنا بتاريخ الأجداد والآباء

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على ضرورة تشجيع السياحة الداخلية بين إمارات الدولة ومناطقها من أجل أن يتعرف أبناء وبنات شعبنا على مساحة الوطن على تاريخ الأجداد والآباء والمعالم التراثية الخالدة التي تزخر بها معظم مناطق الدولة.

محمد بن راشد وحمدان بن محمد في حديث مع محمد المر وأحمد المنصوري والحضور

جاء ذلك خلال استقبال سموه في منطقة الشندغة التاريخية في بر دبي مساء أمس بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي عدداً من رؤساء ومديري الدوائر والمؤسسات الحكومية وكبار المسؤولين الذين قدموا لسموه صادق التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل، راجين الله عز وجل أن يجعله شهر رحمة وخير وبركة على دولتنا الحبيبة قيادة وحكومة وشعباً.

محمد بن راشد بحضور حمدان بن محمد وضاحي خلفان يصافح عصام الحميدان

سموه يصافح جمال بن حويرب

محمد بن راشد وضاحي خلفان وجمال بن حويرب وخليفة سليمان

محمد بن راشد وحمدان بن محمد وحشر بن مكتوم

سموه بحضور حمدان بن محمد يصافح سيف الشعفار

محمد المر وإبراهيم بوملحه وحمد بوعميم

تطور

وقد بادلهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التهنئة بهذه المناسبة المباركة وتجاذب معهم سموه أطراف الحديث حول تاريخ منطقة الشندغة وتطورها وما تحمله بين جنبات مبانيها التراثية خاصة بين الشيخ سعيد آل مكتوم من معانٍ وشواهد على أهمية هذه المنطقة التاريخية والحضارية والإنسانية وباتت بعد ترميم مبانيها وتطوير المنطقة المطلة على خور دبي وجهة مهمة للسياح العرب والأجانب ولزوار دولتنا عموماً.

وقد تناول الحضور طعام الإفطار إلى مائدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرمضانية العامرة مبتهلين إلى الخالق سبحانه وتعالى أن يديمها من نعمة ويحفظها من زوال.

محمد بن راشد وحمدان بن محمد خلال استقبالهما مديري الدوائر في دبي بحضور أحمد بن سعيد وضاحي خلفان ومحمد الشيباني

حميد القطامي ومحمد العلي ومحمد العلماء وعيسى كاظم والحضور

عبدالله الفلاسي، وأحمد المنصوري، وعارف الشيخ ، وسعيد حارب وعدد من المسؤولين خلال اللقاء

سعيد الطاير وسيف الشعفار وعبد العزيز الغرير

محمد المري ومحمد العلي وحمد بوعميم والحضور

طارش المنصوري وعبدالله الفلاسي

حضور

حضر اللقاء والمأدبة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.

تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، نسخة من كتاب «القوة الناعمة في الصفات القيادية لزايد» بمنزل الشيخ سعيد بمنطقة الشندغة مساء أمس، كما تلقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نسخة من الكتاب.