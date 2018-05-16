غداً غرّة رمضان

أعلنت لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان، برئاسة معالي الدكتور سلطان بن سعيد البادي، وزير العدل، أن اليوم الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان لعام 1439 هجرية، وأن غداً الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأوضح معالي الدكتور سلطان بن سعيد البادي، أن اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال رمضان لسنة 1439 هجرية، وبعد التحري ومراعاة جميع طرق الإثبات الشرعية، وبعد الاتصالات التي أجرتها مع الدول المجاورة، لم يثبت لديها أمس رؤية هلال رمضان.

وأفاد الدكتور فاروق حمادة المستشار الديني بديوان ولي عهد أبوظبي، بأن لجنة تحري رؤية الهلال مكونة من ممثلي جهات تشمل التخصصات الشرعية والقضاة والفلكيين للتثبت من رؤية الهلال، إذ تحطاط دولة الإمارات في إعلان بدايات الشهور لما يترتب عليه الكثير من الأمور. وأوضح أن إعلان بداية الصيام ليس سهلاً إذ لا بد من التثبت.

وبهذه المناسبة رفع وزير العدل وأعضاء اللجنة، أصدق التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ صاحب السمو رئيس الدولة ويديم عليه موفور الصحة والعافية، ليظل ذخراً لوطنه والأمتين العربية والإسلامية.