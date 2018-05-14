حاكم الشارقة يأمر بالعفو عن 304 سجناء

أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالإفراج عن (304) نزلاء من مختلف الجنسيات بإدارة المؤسسة العقابية والاصلاحية بشرطة الشارقة، ممن انطبقت عليهم شروط العفو، وثبت أهليتهم للتمتع بالعفو وفق شروط حسن السيرة والسلوك، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك .

وتأتي هذه المكرمة حرصاً من صاحب السمو حاكم الشارقة على إدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء بصفة خاصة وعائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم بصفة عامة لتكتمل الفرحة لديهم، وتأكيداً لرعاية سموه واهتمامه البالغ بأوضاع أفراد الجمهور على اختلاف شرائحهم وأوضاعهم الاجتماعية.

وبهذه المناسبة رفع اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على هذه المبادرة الكريمة من سموه بالعفو عن المحكومين المشار اليهم، والتي تأتي انطلاقاً من حرص سموه على دعم كيان الاسرة ولم شملها،وتمكين رب الاسرة من التواجد بين أبنائه وأفراد عائلته خلال هذه الأيام المباركة.

معرباً عن أمله في أن تكون مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة باعثاً للخير في نفوس المفرج عنهم، وسبيلاً إلى الاستفادة من دروس تجربتهم والعودة إلى المجتمع أفراداً صالحين يسهمون في تعزيز أمنه واستقراره من خلال التزامهم بالرشد والاستقامة في حياتهم المقبلة.