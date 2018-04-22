«طرق دبي» تفتتح ثلاثة جسور جديدة على شارع المطار 27 الجاري

أعلن مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، افتتاح ثلاثة جسور جديدة ضمن مشروع تطوير تقاطعات شارع المطار، يوم الجمعة المقبلة (27 إبريل الجاري)، وبافتتاح هذه الجسور تكون الهيئة قد افتتحت جميع الجسور على تقاطعات شارع المطار، وستساهم في تحقيق انسيابية كبيرة في الحركة المرورية، وسيتم افتتاح نفق بسعة مسارين لخدمة الحركة المرورية القادمة من شارع المطار باتجاه شارع مراكش في شهر يوليو المقبل.

وقال الطاير: تشمل الجسور التي سيتم افتتاحها، جسرا بسعة مسارين يخدم الحركة المرورية القادمة من شارع ند الحمر إلى شارع المطار، ويسهم هذا الجسر في حل مشكلة الازدحامات المرورية الناتجة عن تداخل الحركة المرورية عند تقاطع ند الحمر ما بين المنحدر الدائري الأول المتجه يساراً من شارع ند الحمر إلى شارع المطار والمنحدر الدائري الثاني المتجه يساراً من شارع المطار إلى شارع ند الحمر حيث ستكون الحركة في المنحدر الدائري الأول مقصورة على الالتفاف إلى الخلف باتجاه شارع ند الحمر.

وأضاف: ضمن مشروع تطوير تقاطع شارع مراكش مع شارع المطار، سيتم افتتاح الجسر الفرعي المؤدي إلى المبنى رقم (3) لمطار دبي الدولي، الذي يتيح لمستخدمي الطريق الوصول للمبنى دون الحاجة للانتظار في الإشارة الضوئية عند التقاطع، كما سيتم افتتاح الجسر المؤدي لمبنى مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية (المقر السابق لمعرض دبي الجوي).

وأكد الطاير أن افتتاح جميع الجسور على التقاطعات الأربعة مع شارع المطار يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لشارع المطار بنحو 5000 مركبة إضافية في الساعة، كما يسهم في رفع مستوى السلامة المرورية، وانسيابية الحركة المرورية، مشيراً إلى أن مشروع تطوير شارع المطار يلبي النمو المتسارع في عدد مستخدمي مطار دبي الدولي الذي يتوقع أن يصل إلى 92 مليون مسافر عام 2020.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير شارع المطار شمل تطوير أربعة تقاطعات، وهي تقاطع الراشدية عبر تنفيذ جسرين على شارع المطار بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، وتطوير تقاطع شارع المطار مع شارع ند الحمر، من خلال تنفيذ جسر إضافي بسعة مسارين يخدم الحركة المرورية القادمة من شارع ند الحمر إلى شارع المطار، وشمل مشروع تطوير تقاطع شارع مراكش مع شارع المطار تنفيذ جسرين على شارع المطار بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، مع إنشاء جسر فرعي باتجاه المبنى رقم (3) لمطار دبي الدولي دون الحاجة للانتظار في الإشارة الضوئية، و جسر آخر يؤدي لمبنى مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية (المقر السابق لمعرض دبي الجوي)، إضافة إلى إنشاء نفق بسعة مسارين لخدمة الحركة المرورية المتجهة يساراً من شارع المطار باتجاه شارع مراكش، أما التقاطع الرابع فشمل تطوير تقاطع شارع المطار مع شارع الدار البيضاء، من خلال إنشاء جسر إضافي بسعة مسار واحد لخدمة الحركة المرورية من شارع المطار باتجاه شارع الدار البيضاء دون الحاجة للانتظار في الإشارة الضوئية، وإنشاء طريق بديل للقادمين من منطقة القرهود للوصول مباشرة إلى مبنى الركاب (1) و(3) لمطار دبي الدولي، وزيادة عدد المسارات على شارع الدار البيضاء باتجاه جسر القرهود من ثلاثة مسارات إلى أربعة مسارات، ويسهم أن المشروع في خفض زمن الانتظار الكلي على تقاطع الدار البيضاء بشكل ملموس وسيحل مشكلة الازدحام الحالي الناتج عن تداخل الحركة المرورية بين المركبات المتجهة إلى تقاطع الدار البيضاء، والمركبات القادمة من مبنى الركاب رقم (1) المتجهة يساراً إلى شارع الدار البيضاء.