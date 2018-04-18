شرطة دبي تطلق خدمة "استشارة أمنية" على الرقم (901)

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي خدمة "الاستشارة الأمنية" على الرقم المجاني لمركز الاتصال (901)، الهادفة لتقديم استشارات لأفراد الجمهور في المجالات المرورية، الجنائية، والطفل والأسرة، والمخدرات، وحقوق الإنسان، الأمر الذي من شأنه تقديم الحلول للمشاكل والتحديات التي تواجههم، وتخفف على غير القادرين مشقة حضورهم الشخصي لمراكز الشرطة والإدارات المعنية باستقبال شكاوى الأفراد، كما تعزز التواصل بين أفراد الجمهور وشرطة دبي إيماناً منهم بأهمية دورها الأمني والمجتمعي لإسعاد الناس.



وجاء إطلاق هذه الخدمة تلبية لرغبة الجمهور خلال اللقاء الحواري المفتوح مع أهالي منطقة البرشاء مع سعادة اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وذلك ضمن فعاليات مبادرة الروح الإيجابية التي نظمتها إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي.

مكالمات (901)

لقد بلغ عدد المكالمات التي تلقاها مركز الاتصال (901) خلال الربع الأول من العام الجاري 2018 نحو 145 ألفا و315 مكالمة، مقارنة بـ 80 ألفا و411 مكالمة خلال ذات الفترة من العام الماضي 2017، وتأتي هذه الزيادة نظرا لتكثيف الجهود التسويقية بعد توحيد أرقام التواصل المجانية لمختلف الإدارات العامة لشرطة دبي وربطها مع مركز الاتصال (901).

وتفصيليا، فإن إجمالي المكالمات التي وردت إلى الرقم المجاني (901) خلال الربع الأول من عام 2018 جاء بواقع 107آلاف و305 مكالمة للخدمات الخاصة بالرقم (901)، و5226 مكالمة للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، و23 ألفا و397 مكالمة لبرنامج "كلنا شرطة" التابعة للإدارة العامة للمرور، و631 مكالمة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، و8585 مكالمة للدعم الفني للإدارة العامة للذكاء الاصطناعي.

كما أجرى مركز الاتصال (901) 13 ألفا و606 محادثات على خدمة "الدردشة" على الموقع الالكتروني لشرطة دبي باللغتين العربية والانجليزية خلال الفترة ذاتها.