الطقس المتوقع على الدولة خلال الأيام المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا ومغبرا أحيانا وتزداد كميات السحب خاصة على الجزر والمناطق الشرقية وقد تسقط بعض الأمطار الخفيفة والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية من 15 إلى 35 تصل إلى 40 كم/ س والبحر متوسط إلى مضطرب احيانا في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.

ويستمرالطقس يوم " الثلاثاء " غائما جزئيا ومغبرا أحيانا وتزداد كميات السحب خاصة على السواحل والجزر تميل درجات الحرارة للإرتفاع والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية من 20 إلى 35 تصل إلى 40 كم/ س والبحر متوسط إلى مضطرب احيانا في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.

ويوم " الأربعاء " يستمر الطقس غائما جزئيا ومغبرا وقد تسقط الأمطار الخفيفة شرقا وعلى السواحل مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية من 20 إلى 35 تصل إلى 45كم/ س والبحر مضطرب في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.

كما توقع " الوطني للارصاد " أن يكون الطقس يوم "الخميس " مغبرا ومثيرا للأتربة أحيانا وتزداد كميات السحب على بعض المناطق الساحلية والغربية مع احتمال سقوط الأمطار والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية من 20 إلى 35 تصل إلى 45 كم/ س والبحر مضطرب في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.

فيما يكون الطقس يوم " الجمعة " غائما جزئيا إلى غائم ومغبر أحيانا مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة خاصة على المناطق الداخلية والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية من 20 إلى 35 تصل إلى 45 كم/ س البحر مضطرب في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.