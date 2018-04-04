رسالتنا للإعلام تسخير الجهود لخدمة الوطن والمواطن

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن «رسالتنا لوسائل الإعلام محلياً وعربياً واضحة وهي تسخير كل الجهود لخدمة الوطن والمواطن أينما كان ودعم المسيرة التنموية والالتزام بمبادئ ومواثيق المهنة».



وافتتح سموه أمس الدورة السابعة عشرة من منتدى الإعلام العربي الذي ينظمه نادي دبي للصحافة بمشاركة نحو 3000 من القيادات الإعلامية العربية والأجنبية والمعنيين بالشأن الإعلامي في المنطقة.



وتفقد سموه الممشى الإعلامي الذي يضم الجانب الأكبر من فعاليات المنتدى والتقى سموه نخبة من القيادات والشخصيات الإعلامية العربية البارزة المشاركة في المنتدى الذين حرص على مصافحتهم جميعاً، تقديراً من سموه لإسهاماتهم في مجال العمل الإعلامي العربي.



وأكد سموه أن عبور المنطقة العربية إلى المستقبل المأمول لها من تقدم ورفعة وازدهار، وتجاوز ما تشهده منذ سنوات من تحديات، أمر يستدعي رسالة إعلامية متوازنة وقوية تعين على التصدي لتلك التحديات وتجاوزها إلى مرحلة جديدة يمكن معها استعادة المكانة التاريخية المستحقة لمنطقة قدّمت للعالم أعظم الحضارات.









