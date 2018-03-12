ثلاثة أشقاء يواجهون تهمة سب الذات الإلهية

يواجه ثلاثة اشقاء من جنسية دولة عربية، اتهامات بسب الذات الإلهية أمام محكمة جنايات الشارقة ؛ وذلك أثناء مشاجرة مع طليقة أحدهم في الموقف الأرضي للبرج السكني الذي تقطنه الزوجة السابقة للمتهم الاول.

وشهدت الجلسة أمس وقائع المحاكمة بحضور الشاكية، حيث وجهت الهيئة القضائية للمتهمين الذين حضروا تهمة استخدام ألفاظ نابية ، وصلت إلى حد سب الذات الإلهية، فيما أنكر الأخوة التهمة الموجهة لهم جملة وتفصيلاً وتقدمت الشاكية بتنازل خطي عن حقها في الدعوى قدمتها لرئيس المحكمة .

وقالت الشاهدة أثناء الإدلاء بشهادتها أنها تقطن مع الشاكية بنفس البناية وتربطهما علاقة صداقة إنها يوم واقعة السب والتهديد كانت موجودة برفقتها حيث تلقت الشاكية مكالمة هاتفية من طليقها وكان برفقة إخوته أسفل البناية، وسمعت سباً للذات الإلهية وتهديداً للسيدة بتلفيق جملة من القضايا لها، مشيرة إلى أنها لم تر الزوج ولم يسبق أن رأته وشهادتها سمعية إذ لم تر الشخص .

وأضافت أن المتهم ردد سب الذات الإلهية خلال المكالمة الهاتفية، مشيرة إلى أن محور الخلاف كان بين الشاكية والمتهم وإخوته تتركز حول مديونيات ونفقة أبنائها .

بمواجهة المتهمين أكدوا أن ذلك لم يحصل وأنكروا ما جاء في أقوال الشاكية والشاهدة أيضا، مؤكدين أن الكلام غير صحيح ولم يشتموها بأي ألفاظ نابية وأنه تم الاتفاق التنازل عن القضية والعمل على حل الاشكالية خارج أروقة المحكمة والمحكمة أجلت النظر في القضية .