53.8 % توطين وظائف التعليم الحكومي في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

كشف مركز الإحصاء في أبوظبي، أن نسبة التوطين في وظائف التعليم الحكومي بأبوظبي بلغت 53.8% للعام الدراسي 2018 /2019، بينما بلغت النسبة في التعليم الخاص 1.5%.

وقال المركز في تقرير أصدره، أمس، بعنوان «إحصاءات التعليم 2018»،‏‏ إن عدد الطلاب الملتحقين بالمراحل التعليمية جميعها ارتفع ليصل إلى 386722 طالباً وطالبة في العام الدراسي 2018-2019، بزيادة مقدارها 2.3 % عن العام الدراسي 2017-2018.

ولفت التقرير إلى أن نسبة التوطين في قطاع التعليم بلغت 20.5% في إمارة أبوظبي، موضحاً أن نسبة التوطين في وظائف الهيئة التعليمية في التعليم الحكومي بلغت 41% مقابل 1.2% في التعليم الخاص.

وشكلت المعلمات المواطنات 51.7% من إجمالي المعلمات في قطاع التعليم الحكومي مقابل 14.4% للذكور، فيما بلغ متوسط عدد الطلبة لكل معلم في المدارس الحكومية 13.2 طالباً، بينما بلغ 13.3 طالباً لكل معلم في المدارس الخاصة.

وأفاد التقرير بأن نسبة الأمية لدى المواطنين 10 سنوات فأكثر بلغت 4.1%، بينما بلغت 7.1% لغير المواطنين، مشيراً إلى أن عدد الطلبة المواطنين الملتحقين بكافة مراحل التعليم بلغ 180999 طالباً وطالبة، شكلوا ما نسبته 46.8% من إجمالي طلبة الإمارة.

ووفقاً للتقرير، بلغت نسبة الطلاب من أصحاب الهمم الملتحقين بالتعليم الحكومي وتعليم الكبار 63.2% مقابل 36.8% في التعليم الخاص للعام الدراسي 2018-2019.

وأكد التقرير أن حكومة أبوظبي تسعى إلى تطوير التعليم وتحسينه لغايات تحقيق التنمية الشاملة في المجتمع، حيث بلغ عدد المدارس في الإمارة 449 مدرسة خلال العام الدراسي 2018 /2019، وقد شكلت المدارس الحكومية 55.9% منها، بعدد 251 مدرسة، مقابل 198 مدرسة خاصة. وبلغ عدد الفصول المدرسية 16 ألفاً و681 فصلاً، بارتفاع مقداره 2.6% عن العام الدراسي 2017 /2018، فيما ارتفع عدد الطلاب الملتحقين بالمراحل التعليمية جميعها ليصل إلى 386722 طالباً في العام الدراسي 2019/2018، بزيادة مقدارها 2.3% عن العام الدراسي 2018/2017.

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