عدسة «البيان» تنقل آراء الطلبة حول أسئلة «الثانوية العامة»

انتقلت عدسة البيان إلى عدد من مدارس الدولة حيث يؤدي طلبة الصف الثاني عشر، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام 2018 - 2019، لتنقل لقرائها آراء الطلبة حول الأسئلة المطروحة في امتحانات الثانوية العامة.
وأجمع طلبة الثاني عشر والمتقدم على تنوع أسئلة امتحان الدراسات الاجتماعية وجاءت شاملة لأسئلة سهلة و صعبة فيما أكدوا طول الأسئلة وحاجهتها لوقت إضافي.
عدسة #البيان تنقل آراء الطلبة حول أسئلة #الثانوية_العامةhttps://t.co/jHlsP6Q430#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/6GPzudr5AZ— صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 20, 2019