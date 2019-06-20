عدسة «البيان» تنقل آراء الطلبة حول أسئلة «الثانوية العامة»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

انتقلت عدسة البيان إلى عدد من مدارس الدولة حيث يؤدي طلبة الصف الثاني عشر، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام 2018 - 2019، لتنقل لقرائها آراء الطلبة حول الأسئلة المطروحة في امتحانات الثانوية العامة.

وأجمع طلبة الثاني عشر والمتقدم على تنوع أسئلة امتحان الدراسات الاجتماعية وجاءت شاملة لأسئلة سهلة و صعبة فيما أكدوا طول الأسئلة وحاجهتها لوقت إضافي.